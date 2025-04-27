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«Серьёзный челлендж». Юлия Стародубцева — о предстоящем матче с Андреевой в Мадриде

«Серьёзный челлендж». Юлия Стародубцева — о предстоящем матче с Андреевой в Мадриде
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99-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева высказалась о предстоящей встрече с седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

— Следующий матч у вас против Мирры Андреевой, это сейчас, пожалуй, главная молодая звезда женского тура. Что думаете об этом поединке?

— Я думаю, самое главное для меня — постараться навязать свою игру, а не подстраиваться под игру Мирры. Думаю, она на более плоской стороне тенниса, в том плане, что её мяч летит более плоско. Буду стараться заставлять её играть немного по-другому, и посмотрим, насколько ей понравится такой теннис. Для меня это, конечно, серьёзный челлендж, и я очень рада ему. Мне интересно посмотреть, как справлюсь с этой задачей, — приводит слова Стародубцевой «Большой теннис Украины».

Матч в Мадриде станет первым, где встретятся Юлия Стародубцева и Мирра Андреева.

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