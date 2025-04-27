Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Мадриде

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде. В третьем раунде она проиграла украинке Марте Костюк (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Костюк два эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В 1/8 финала «тысячника» в Мадриде Марта Костюк сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Анастасия Потапова (Россия).