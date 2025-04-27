Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Мадриде
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде. В третьем раунде она проиграла украинке Марте Костюк (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 4:6.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
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|4
|6
Марта Костюк
М. Костюк
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Костюк два эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В 1/8 финала «тысячника» в Мадриде Марта Костюк сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Анастасия Потапова (Россия).
Комментарии
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