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Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Мадриде

Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Мадриде
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде. В третьем раунде она проиграла украинке Марте Костюк (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		4 6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Костюк два эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В 1/8 финала «тысячника» в Мадриде Марта Костюк сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Анастасия Потапова (Россия).

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