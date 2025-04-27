Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Бублика в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение со счётом 4:6, 6:0, 4:6 от казахстанца Александра Бублика в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Рублёв не смог защитить титул в Мадриде, из-за чего точно покинет топ-15 мирового рейтинга.

«В первом сете я играл не очень хорошо. Саша начал достаточно удачно играть, и на этом всё — он сделал один брейк. Когда играешь с Сашей, тяжело сказать о матче. Я играл не очень, один гейм неудачно сложился — и он выиграл сет. Второй сет — наоборот, у него была возможность, я смог отыграться. Как у меня появилась возможность, я отыгрался и повёл, и Саша сразу стал играть уже более невнимательно, и я внимательно доигрывал, старался не расслабляться. Просто играть каждый розыгрыш, как будто каждый розыгрыш важен, и в итоге получилось выиграть 6:0. И в третьем сете самый первый гейм удачно для него сложился и неудачно для меня. Он очень хорошо сыграл при счёте «по 30», попав навылет в заднюю линию и всё. И когда ты проигрываешь с брейком здесь, в Мадриде, на высоте, с подачей, как подаёт Саша, тяжело что-то сделать. У меня были чуть-чуть возможности, но он всё хорошо сыграл», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.