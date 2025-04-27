Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Бублика в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение со счётом 4:6, 6:0, 4:6 от казахстанца Александра Бублика в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
Рублёв не смог защитить титул в Мадриде, из-за чего точно покинет топ-15 мирового рейтинга.
«В первом сете я играл не очень хорошо. Саша начал достаточно удачно играть, и на этом всё — он сделал один брейк. Когда играешь с Сашей, тяжело сказать о матче. Я играл не очень, один гейм неудачно сложился — и он выиграл сет. Второй сет — наоборот, у него была возможность, я смог отыграться. Как у меня появилась возможность, я отыгрался и повёл, и Саша сразу стал играть уже более невнимательно, и я внимательно доигрывал, старался не расслабляться. Просто играть каждый розыгрыш, как будто каждый розыгрыш важен, и в итоге получилось выиграть 6:0. И в третьем сете самый первый гейм удачно для него сложился и неудачно для меня. Он очень хорошо сыграл при счёте «по 30», попав навылет в заднюю линию и всё. И когда ты проигрываешь с брейком здесь, в Мадриде, на высоте, с подачей, как подаёт Саша, тяжело что-то сделать. У меня были чуть-чуть возможности, но он всё хорошо сыграл», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 27 апреля 2025
-
14:58
-
14:56
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:09
-
14:03
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:17
-
13:13
-
13:04
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:31
-
11:14
-
11:01
-
10:53
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:35