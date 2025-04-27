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Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с «Мастерса» в Мадриде в парном разряде

Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с «Мастерса» в Мадриде в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сыграют в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В первом круге они должны были встретиться с дуэтом Томаш Махач (Чехия)/Томми Пол (США). В сетке россиян заменили французские спортсмены Грегуар Жак и Александр Мюллер.

В одиночном разряде Андрей Рублёв защищал титул. Сегодня, 27 апреля, он проиграл в третьем круге казахстанцу Александру Бублику. Карен Хачанов в третьем раунде сыграет с американцем Томми Полом.

В 2023 году Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли титул на «Мастерсе» в Мадриде. Это их единственный трофей в качестве пары.

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