«Это не в первый раз». Андрей Рублёв — о том, что сильно упадёт в рейтинге после Мадрида

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что сильно упадёт в мировом рейтинге после поражения в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от казахстанца Александра Бублика.

— Андрей, понятно, что вы всегда говорите, что главное — это игра, что её надо найти. Но вы уже в лайв-рейтинге упали на 17-е место. Будет ли это как-то на вас дополнительно давить, ведь посев на турнирах будет похуже?

— Понятное дело, наверное, это хорошо, когда у тебя есть посев какой-то высокий и ты не будешь играть с первыми восьми до четвертьфинала. Но сейчас я оказался в позиции большинства других игроков, не тех восьми, которые входят в топ-8. Все игроки через это идут и проходят, поэтому не в первый раз, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.