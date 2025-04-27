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«Это не в первый раз». Андрей Рублёв — о том, что сильно упадёт в рейтинге после Мадрида

«Это не в первый раз». Андрей Рублёв — о том, что сильно упадёт в рейтинге после Мадрида
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что сильно упадёт в мировом рейтинге после поражения в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от казахстанца Александра Бублика.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Андрей, понятно, что вы всегда говорите, что главное — это игра, что её надо найти. Но вы уже в лайв-рейтинге упали на 17-е место. Будет ли это как-то на вас дополнительно давить, ведь посев на турнирах будет похуже?
— Понятное дело, наверное, это хорошо, когда у тебя есть посев какой-то высокий и ты не будешь играть с первыми восьми до четвертьфинала. Но сейчас я оказался в позиции большинства других игроков, не тех восьми, которые входят в топ-8. Все игроки через это идут и проходят, поэтому не в первый раз, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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