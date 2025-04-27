«Я в это лезть не хочу». Рублёв отреагировал на желание Калинской сыграть с ним в миксте

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на желание соотечественницы Анны Калинской сыграть с ним в миксте на US Open – 2025. Об этом россиянка заявила эксклюзивно «Чемпионату».

— Вы заявились на микст US Open с Каролиной Муховой. Вчера узнал у Анны Калинской, что она хотела с вами сыграть, а вы уже выбрали себе пару.

— Честно, я даже не хочу в это влезать и разбираться, потому что я уже договорился с Муховой. Я не знал, что Аня хотела или не хотела. Янник, не Янник [Синнер] — я в это лезть не хочу. Я лишь потом узнал, что она хотела. Ну что я могу ответить? Ну извини — я уже договорился, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.