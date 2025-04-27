Арина Соболенко обошла Мирру Андрееву по впечатляющему показателю на турнирах WTA-1000
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в единоличные лидеры по количеству побед с 2024 года на турнирах WTA-1000 в матчах, в которых проиграла первый сет. Сегодня, 27 апреля, Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|2
|1
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Соболенко одержала восьмую победу с 2024 года на «тысячнике», когда по ходу матча уступила первую партию. Она обошла по этому показателю 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву, которая в этот временной промежуток одержала семь таких побед.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США).
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