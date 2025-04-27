Бублик — о победе над Рублёвым в Мадриде: он лучше меня во всех аспектах, но я творец

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Бублик победил со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

— Какой навык был самым важным сегодня для достижения этой победы?

— Думаю, держать свою подачу и нарушать ритм настолько, насколько мог. Я имею в виду, что не могу переиграть Андрея. Мы все это знаем. Он невероятный спортсмен. Знаете, он лучше меня во всех аспектах, если говорить о работе, но я творец, понимаете. Я художник в некоторых вещах, для меня было важно не дать ему играть в своём стиле, увести его от привычной рабочей рутины и затащить на моё поле. И сегодня это сработало идеально, — сказал Бублик в интервью на корте.