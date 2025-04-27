Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о победе над Рублёвым в Мадриде: он лучше меня во всех аспектах, но я творец

Бублик — о победе над Рублёвым в Мадриде: он лучше меня во всех аспектах, но я творец
Аудио-версия:
Комментарии

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Бублик победил со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Какой навык был самым важным сегодня для достижения этой победы?
— Думаю, держать свою подачу и нарушать ритм настолько, насколько мог. Я имею в виду, что не могу переиграть Андрея. Мы все это знаем. Он невероятный спортсмен. Знаете, он лучше меня во всех аспектах, если говорить о работе, но я творец, понимаете. Я художник в некоторых вещах, для меня было важно не дать ему играть в своём стиле, увести его от привычной рабочей рутины и затащить на моё поле. И сегодня это сработало идеально, — сказал Бублик в интервью на корте.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Мирра и Диана взяли сет с «баранкой» в Мадриде! Потапова в сете от выхода в 4-й круг. LIVE
Live
Мирра и Диана взяли сет с «баранкой» в Мадриде! Потапова в сете от выхода в 4-й круг. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android