«Позволяет меньше зацикливаться на травме». Карлос Алькарас — о посещении «эль класико»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о посещении финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Алькарас снялся с домашнего «Мастерса» в Мадриде из-за травмы.

«Всегда нужно стараться заниматься разными вещами, не теряя фокуса на восстановлении, что самое главное. Если ты можешь делать что-то ещё, не ставя под угрозу процесс реабилитации и не теряя основную цель, то это прекрасно. Иметь несколько дел, возможность быть на финале Кубка — для меня это невероятно. Это позволяет меньше зацикливаться на травме, и в эмоциональном плане это очень ценно», — приводит слова Алькараса Eurosport.es.