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«Позволяет меньше зацикливаться на травме». Карлос Алькарас — о посещении «эль класико»

«Позволяет меньше зацикливаться на травме». Карлос Алькарас — о посещении «эль класико»
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о посещении финала Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Алькарас снялся с домашнего «Мастерса» в Мадриде из-за травмы.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Всегда нужно стараться заниматься разными вещами, не теряя фокуса на восстановлении, что самое главное. Если ты можешь делать что-то ещё, не ставя под угрозу процесс реабилитации и не теряя основную цель, то это прекрасно. Иметь несколько дел, возможность быть на финале Кубка — для меня это невероятно. Это позволяет меньше зацикливаться на травме, и в эмоциональном плане это очень ценно», — приводит слова Алькараса Eurosport.es.

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