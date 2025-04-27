Фото: Тони Кроос наблюдает за матчем Александра Зверева на «Мастерсе» в Мадриде

Бывший полузащитник мадридского «Реала», чемпион мира немецкий футболист Тони Кроос присутствует на матче грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) в боксе второй ракетки мира немца Александра Зверева, где в третьем круге он встречается с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. После первого сета счёт 6:2 в пользу испанца.

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге соревнований в Мадриде Александр обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании со счётом 6:2, 6:2.

В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.