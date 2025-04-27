Мария Саккари разгромила Паолини в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она разгромила итальянку Жасмин Паолини, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 6:2, 6:1.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Саккари выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Мария Саккари сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина).
Комментарии
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