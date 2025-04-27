Бублик — о матче с Рублёвым: играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик раскрыл свой план на игру в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) с россиянином Андреем Рублёвым. Бублик победил со счётом 6:4, 0:6, 6:4.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Мы с Андреем знакомы уже лет 20. Играть с ним – большое удовольствие. Играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие. И сегодня ключом к победе было то, что я смог навязать ему свою игру и не дать ему обыграть меня спокойно и уверенно на задней линии. Моей задачей было показать то, на что способен я, и затянуть его на своём поле. Это у меня прекрасно получилось», — сказал Бублик в эфире BB Tennis.
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