Бублик — о матче с Рублёвым: играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик раскрыл свой план на игру в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) с россиянином Андреем Рублёвым. Бублик победил со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

«Мы с Андреем знакомы уже лет 20. Играть с ним – большое удовольствие. Играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие. И сегодня ключом к победе было то, что я смог навязать ему свою игру и не дать ему обыграть меня спокойно и уверенно на задней линии. Моей задачей было показать то, на что способен я, и затянуть его на своём поле. Это у меня прекрасно получилось», — сказал Бублик в эфире BB Tennis.