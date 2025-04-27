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Бублик — о матче с Рублёвым: играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие

Бублик — о матче с Рублёвым: играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик раскрыл свой план на игру в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания) с россиянином Андреем Рублёвым. Бублик победил со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Мы с Андреем знакомы уже лет 20. Играть с ним – большое удовольствие. Играть с любым из наших ребят для меня большое удовольствие. И сегодня ключом к победе было то, что я смог навязать ему свою игру и не дать ему обыграть меня спокойно и уверенно на задней линии. Моей задачей было показать то, на что способен я, и затянуть его на своём поле. Это у меня прекрасно получилось», — сказал Бублик в эфире BB Tennis.

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