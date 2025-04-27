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Зверев получил предупреждение за фотографию отметки в матче с Давидович-Фокиной в Мадриде

Зверев получил предупреждение за фотографию отметки в матче с Давидович-Фокиной в Мадриде
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сфотографировал на свой телефон спорную отметку во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Инцидент произошёл на подаче испанца во втором сете при счёте 4:5.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 1
6 		6 3 2
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Зверев настойчиво просил судью на вышке спуститься на корт и посмотреть отметку, однако его просьба не была удовлетворена. Стоит отметить, что на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов, судьи не могут менять решение о попадании мяча.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В результате инцидента Александр Зверев получил предупреждение о неспортивном поведении.

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