Зверев получил предупреждение за фотографию отметки в матче с Давидович-Фокиной в Мадриде
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сфотографировал на свой телефон спорную отметку во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Инцидент произошёл на подаче испанца во втором сете при счёте 4:5.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 3
|2
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Зверев настойчиво просил судью на вышке спуститься на корт и посмотреть отметку, однако его просьба не была удовлетворена. Стоит отметить, что на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов, судьи не могут менять решение о попадании мяча.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В результате инцидента Александр Зверев получил предупреждение о неспортивном поведении.
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