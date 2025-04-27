Андрей Рублёв: у меня не всё получается, но надеюсь, что рано или поздно всё будет хорошо

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих результатах в сезоне-2025. На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рублёв не смог защитить титул, уступив Александру Бублику со счётом 4:6, 6:0, 4:6.
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
— Что вы думаете о себе сегодня? Расскажите немного об истории Дохи за последние несколько недель. Несколько карт были для вас немного более сложными, так как вы справляетесь?
— Даже не знаю, что сказать. Просто стараюсь быть позитивным, пытаюсь улучшить то, что мне нужно, и всё. С Дохой было то же самое, я не очень хорошо начал сезон, но просто сосредоточился на процессе, и тогда смог хорошо выступить в Дохе. Сейчас всё точно так же, у меня не всё получается с точки зрения результатов, но я стараюсь сосредоточиться на процессе и надеюсь, что рано или поздно всё будет хорошо, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 27 апреля 2025
-
16:22
-
16:09
-
16:03
-
15:50
-
15:34
-
15:31
-
15:19
-
15:15
-
15:08
-
14:58
-
14:56
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:09
-
14:03
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:17
-
13:13
-
13:04
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:31
-
11:14
-
11:01
-
10:53