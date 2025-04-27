Андрей Рублёв: у меня не всё получается, но надеюсь, что рано или поздно всё будет хорошо

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своих результатах в сезоне-2025. На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Рублёв не смог защитить титул, уступив Александру Бублику со счётом 4:6, 6:0, 4:6.

— Что вы думаете о себе сегодня? Расскажите немного об истории Дохи за последние несколько недель. Несколько карт были для вас немного более сложными, так как вы справляетесь?

— Даже не знаю, что сказать. Просто стараюсь быть позитивным, пытаюсь улучшить то, что мне нужно, и всё. С Дохой было то же самое, я не очень хорошо начал сезон, но просто сосредоточился на процессе, и тогда смог хорошо выступить в Дохе. Сейчас всё точно так же, у меня не всё получается с точки зрения результатов, но я стараюсь сосредоточиться на процессе и надеюсь, что рано или поздно всё будет хорошо, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.