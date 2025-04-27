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Рублёв — о Бублике: знал, что если он начнёт играть хорошо, то всё будет кончено

Рублёв — о Бублике: знал, что если он начнёт играть хорошо, то всё будет кончено
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, о чём думал в момент, когда Александр Бублик подавал на матч в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча Бублика и Рублёва завершилась со счётом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу представителя Казахстана.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 1
6 		6 3 2
         
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

— Да, и мы видим, как вы иногда медитируете на корте. О чём вы думаете перед тем, как Саша подаёт на матч, о чём вы думаете в эти моменты?
— Перед тем как он подавал на матч, я ни о чём не думал, потому что знал, что если он начнёт очень хорошо играть, то всё будет кончено, потому что он будет делать эйсы, эйсы, эйсы, эйсы. А если он не начнёт игру очень хорошо, тогда у меня может быть шанс, но он начал очень хорошо, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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