Рублёв — о Бублике: знал, что если он начнёт играть хорошо, то всё будет кончено

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, о чём думал в момент, когда Александр Бублик подавал на матч в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Встреча Бублика и Рублёва завершилась со счётом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу представителя Казахстана.

— Да, и мы видим, как вы иногда медитируете на корте. О чём вы думаете перед тем, как Саша подаёт на матч, о чём вы думаете в эти моменты?

— Перед тем как он подавал на матч, я ни о чём не думал, потому что знал, что если он начнёт очень хорошо играть, то всё будет кончено, потому что он будет делать эйсы, эйсы, эйсы, эйсы. А если он не начнёт игру очень хорошо, тогда у меня может быть шанс, но он начал очень хорошо, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.