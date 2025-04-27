Анастасия Потапова в волевой борьбе одолела Кенин и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем раунде она в непростом матче обыграла чемпионку Australian Open — 2020 американку Софью Кенин (32-й номер рейтинга) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6). На тай-брейке Потапова отыграла двойной матчбол.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Потапова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Анастасия Потапова поборется с украинкой Мартой Костюк.