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Анастасия Потапова в волевой борьбе одолела Кенин и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Анастасия Потапова в волевой борьбе одолела Кенин и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем раунде она в непростом матче обыграла чемпионку Australian Open — 2020 американку Софью Кенин (32-й номер рейтинга) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6). На тай-брейке Потапова отыграла двойной матчбол.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 6
3 		6 7 8
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Потапова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Анастасия Потапова поборется с украинкой Мартой Костюк.

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