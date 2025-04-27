Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли во втором круге парного турнира в Мадриде

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде. Во втором круге они проиграли бразильянке Беатрис Хаддад-Майе и немке Лауре Зигемунд со счётом 6:0, 6:7 (4:7), [8:10].

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Хаддад-Майя и Зигемунд сыграют с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия).