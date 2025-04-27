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Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли во втором круге парного турнира в Мадриде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли во втором круге парного турнира в Мадриде
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Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде. Во втором круге они проиграли бразильянке Беатрис Хаддад-Майе и немке Лауре Зигемунд со счётом 6:0, 6:7 (4:7), [8:10].

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 15:05 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 7 1 10
6 		6 4 0 8
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Хаддад-Майя и Зигемунд сыграют с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия).

Календарь парного турнира в Мадриде
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