Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: футболисты «Челси» присутствуют на матче Александра Зверева в Мадриде

Фото: футболисты «Челси» присутствуют на матче Александра Зверева в Мадриде
Комментарии

Игроки футбольного клуба «Челси» Энцо Фернандес, Марк Кукурелья и Николас Джексон присутствуют на матче второй ракетки мира немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) с Алехандро Давидович-Фокиной. После второго сета счёт 2:6, 7:6 (7:3). Исход матча решится в третьем сете.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7 7
6 		6 3 6 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Во втором круге соревнований в Мадриде Александр обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании со счётом 6:2, 6:2.

В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Фото
Зверев получил предупреждение за фотографию отметки в матче с Давидович-Фокиной в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android