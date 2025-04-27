Фото: футболисты «Челси» присутствуют на матче Александра Зверева в Мадриде
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Игроки футбольного клуба «Челси» Энцо Фернандес, Марк Кукурелья и Николас Джексон присутствуют на матче второй ракетки мира немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) с Алехандро Давидович-Фокиной. После второго сета счёт 2:6, 7:6 (7:3). Исход матча решится в третьем сете.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 3
|6 0
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Во втором круге соревнований в Мадриде Александр обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании со счётом 6:2, 6:2.
В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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