Фото: футболисты «Челси» присутствуют на матче Александра Зверева в Мадриде

Игроки футбольного клуба «Челси» Энцо Фернандес, Марк Кукурелья и Николас Джексон присутствуют на матче второй ракетки мира немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) с Алехандро Давидович-Фокиной. После второго сета счёт 2:6, 7:6 (7:3). Исход матча решится в третьем сете.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге соревнований в Мадриде Александр обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании со счётом 6:2, 6:2.

В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.