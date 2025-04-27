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Учижима сенсационно обыграла Пегулу и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

Учижима сенсационно обыграла Пегулу и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
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56-я ракетка мира японка Моюка Учижима сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:2 и вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Учижима сделала четыре подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Пегула сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. Также она смогла реализовать два брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Учижима сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и ныне представляющей Австралию Дарьей Касаткиной.

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