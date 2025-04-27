Учижима сенсационно обыграла Пегулу и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

56-я ракетка мира японка Моюка Учижима сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:2 и вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Учижима сделала четыре подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Пегула сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. Также она смогла реализовать два брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Учижима сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и ныне представляющей Австралию Дарьей Касаткиной.