Александр Зверев в непростом поединке обыграл Давидович-Фокину на «Мастерсе» в Мадриде

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он в трёх сетах обыграл Алехандро Давидович-Фокину из Испании. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. За это время Зверев подал 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Давидович-Фокины два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.