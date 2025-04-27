Наталья Вихлянцева объяснила причину поражения Рублёва от Бублика

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде в матче с Александром Бубликом из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 4:6
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«На поражение Рублёва от Бублика очень сильно повлияло то, что в первом круге снялся Гаэль Монфис — Андрею не хватило турнирной практики. Бублик блестяще обыграл Михельсена, а также прошёл Попырина. На сегодняшний день увереннее себя чувствовал Александр. Приятно видеть, что Бублик начинает нащупывать свою игру и возвращается в тур. Отказ Монфиса сыграл не лучшим образом для Рублёва», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 27 апреля 2025
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