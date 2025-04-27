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Наталья Вихлянцева объяснила причину поражения Рублёва от Бублика

Наталья Вихлянцева объяснила причину поражения Рублёва от Бублика
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Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде в матче с Александром Бубликом из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 4:6

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«На поражение Рублёва от Бублика очень сильно повлияло то, что в первом круге снялся Гаэль Монфис — Андрею не хватило турнирной практики. Бублик блестяще обыграл Михельсена, а также прошёл Попырина. На сегодняшний день увереннее себя чувствовал Александр. Приятно видеть, что Бублик начинает нащупывать свою игру и возвращается в тур. Отказ Монфиса сыграл не лучшим образом для Рублёва», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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