Александрова — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире WTA–1000 в Мадриде (Испания), где встретятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и 14-й номер рейтинга представительница Австралии Дарья Касаткина. Матч начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Дарьи Касаткиной. Эта игра станет шестой между теннисистками. Касаткина ведёт в очном противостоянии со счётом 3–2. В последний раз теннисистки встречались в 2024 году в первом раунде хардового турнира в американском Цинциннати. Победительницей той встречи стала Касаткина – 6:4, 6:2.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 4:6, 7:6.