Азаренко из бокса Томми Пола наблюдала за матчем американца на «Мастерсе» в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наблюдала за матчем американца 12-й ракетки мира Томми Пола из его бокса. В рамках второго круга «Мастерса» в Мадриде Пол обыграл 18-летнего Жоао Фонсеку из Бразилии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Фото: кадр из трансляции

Далее Томми Пол встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.

Напомним, Азаренко уже завершила свои выступления на турнире WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга она проиграла 39-й ракетке мира из Сербии Ольге Данилович. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.