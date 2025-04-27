Моюка Учижима отреагировала на сенсационную победу над Пегулой в Мадриде

56-я ракетка мира японка Моюка Учижима прокомментировала сенсационную победу над третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в третьем круге турнира WTA–1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

«Я до сих пор не могу поверить, что победила. Мадрид — один из моих любимых городов. В прошлом году я выиграла турнир ITF в Мадриде. Год спустя я здесь. Уже в третьем раунде? Не знаю, в какой круг я вышла», — сказала Учижима после матча.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Учижима сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и ныне представляющей Австралию Дарьей Касаткиной.