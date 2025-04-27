Моюка Учижима отреагировала на сенсационную победу над Пегулой в Мадриде
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56-я ракетка мира японка Моюка Учижима прокомментировала сенсационную победу над третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в третьем круге турнира WTA–1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
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Моюка Учижима
М. Учижима
«Я до сих пор не могу поверить, что победила. Мадрид — один из моих любимых городов. В прошлом году я выиграла турнир ITF в Мадриде. Год спустя я здесь. Уже в третьем раунде? Не знаю, в какой круг я вышла», — сказала Учижима после матча.
За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Учижима сыграет с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и ныне представляющей Австралию Дарьей Касаткиной.
Комментарии
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