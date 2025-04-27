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Арина Соболенко стала третьей действующей теннисисткой с 10 победами над одной соперницей

Арина Соболенко стала третьей действующей теннисисткой с 10 победами над одной соперницей
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала третьей действующей теннисисткой в WTA-туре, кому удалось одержать 10 побед над одной соперницей по ходу карьеры.

В матче третьего круга турнира WTA–1000 в Мадриде Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс (3:6, 6:2, 6:1) в 10-й раз в карьере. Ранее 10 и более побед над одной соперницей в WTA-туре достигли полька Ига Швёнтек и американка Мэдисон Киз. Швёнтек обыгрывала 10 и более раз американку Кори Гауфф (11–3), а Мэдисон Киз ведёт в очном противостоянии с австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной (10–2).

Напомним, Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, где сыграет против победительницы встречи между швейцарской теннисисткой Ребекой Масаровой и американкой Питон Стирнс.

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