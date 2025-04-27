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Виктор Янчук высказался о понижении Рублёва в рейтинге

Виктор Янчук высказался о понижении Рублёва в рейтинге
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о том, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-16 мирового рейтинга.

«Печально, что Рублёв опустится на 17-е место в рейтинге. Андрей же год назад выигрывал этот турнир, тем более обидно. Сейчас Рублёв не в лучшей форме, а время работает не на него. Ему нужно готовиться и быть в очень хорошей форме, чтобы побеждать. У Андрея высокий класс, но его игра требует большего разнообразия. Прямые мощные атаки — это однообразно. При таких атаках возникают невынужденные ошибки, которые не придают ему уверенности. У Андрея есть характер, мотивация — надо продолжать играть. Ещё не вечер. 27 лет — ещё не возраст, однако сейчас труднее это делать, потому что молодые конкуренты растут и подступают. Тем не менее надо держаться и быть на плаву», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Рублёв потерпел поражение от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6). Россиянин не смог защитить титул.

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