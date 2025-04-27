Даниил Медведев — Хуан-Мануэль Серундоло: россиянин уверенно выиграл первый сет
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Сегодня, 27 апреля, проходит матч третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 126-й номер рейтинга из Аргентины Хуан-Мануэль Серундоло. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:2.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Хуан-Мануэля Серундоло. Теннисисты впервые встречаются друг с другом.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
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