Потапова: пока судья не сказал «гейм, сет, матч», можно всегда что-то изменить

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова оценила волевую победу в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В непростом матче Потапова обыграла чемпионку Australian Open — 2020 американку Софью Кенин (32-й номер рейтинга) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6). На тай-брейке Потапова отыграла двойной матчбол.

— У вас получилась уже вторая волевая победа на этом турнире, с учётом первого круга. За счёт чего вам удаётся перебороть соперниц? Как вы себя настраиваете и как отвлекаетесь от неправильных мыслей?

— У меня всегда была тактика и мышление, что, пока судья не сказал «гейм, сет, матч», можно всегда что-то изменить. Даже если остаётся один мяч до победы у соперницы, но его ещё надо выиграть. У меня всегда так было, с самого детства — бороться до последнего, и, наверное, это то, что у меня в крови.

— Как раз в матче с Кенин у соперницы был двойной матчбол на тай-брейке. Как вы на них настраивались?

— На самом деле, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос — у меня всё как в пелене такой. Но я знала, что ощущаю я на тай-брейке, это были большие нервы, и, наверное, я знала, как ощущает себя соперница, и ей было тоже непросто. Думаю, что мы вдвоём с ней сильно нервничали, и иногда, когда она проигрывала розыгрыш, она тоже ругалась, кидала ракетки, швыряла мячи, что мне ещё раз подсказывало о том, что она нервничает. А когда я вижу, что соперница находится в таком состоянии, это не так просто выиграть последний мяч. И моя задача была просто украсть эту победу любыми путями, вырвать её, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.