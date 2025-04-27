Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 126-ю ракетку мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Медведев подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Серундоло два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Брэндоном Накашимой из США. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв.

Материалы по теме
«Я 20 лет такого не испытывал». Джокович шокировал теннисный мир своим провалом в Мадриде
«Я 20 лет такого не испытывал». Джокович шокировал теннисный мир своим провалом в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android