Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 126-ю ракетку мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время Медведев подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Серундоло два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Брэндоном Накашимой из США. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв.