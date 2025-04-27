Александр Зверев опубликовал фото отметки, сделанное во время матча с Давидович-Фокиной

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фото отметки на корте, которое сделал во время матча третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Инцидент произошёл на подаче испанца во втором сете при счёте 4:5.

Фото: страница зверева в социальных сетях

Зверев настойчиво просил судью на вышке спуститься на корт и посмотреть отметку, однако его просьба не была удовлетворена. Стоит отметить, что на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов, судьи не могут менять решение о попадании мяча. На фото, опубликованном на странице Зверева в социальных сетях, видно, что мяч попал в аут.

Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6 в пользу Зверева. В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).