Хромачёва и Данилина проиграли в матче второго круга парного разряда турнира в Мадриде
Поделиться
Российско-казахстанская пара Ирина Хромачёва/Анна Данилина не смогла выйти в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, уступив чешско-датскому дуэту Линда Носкова/Клара Таусон 6:3, 4:6, 7:10.
Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Линда Носкова
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|4
|0 7
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Матч продолжался 1 час 10 минут. Победительницы сделали три подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Дуэт Хромачёвой и Данилиной сделал три эйса и две двойных в матче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 15.
В третьем круг турнира Линда Носкова и Клара Таусон сыграют против победительниц встречи между российско-румынской парой Анна Калинская/Сорана Кырстя и норвежско-японским дуэтом Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми.
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:39
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:09
-
16:03
-
15:50
-
15:34
-
15:31
-
15:19
-
15:15
-
15:08
-
14:58
-
14:56
-
14:56