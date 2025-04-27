Хромачёва и Данилина проиграли в матче второго круга парного разряда турнира в Мадриде

Российско-казахстанская пара Ирина Хромачёва/Анна Данилина не смогла выйти в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, уступив чешско-датскому дуэту Линда Носкова/Клара Таусон 6:3, 4:6, 7:10.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Победительницы сделали три подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Дуэт Хромачёвой и Данилиной сделал три эйса и две двойных в матче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 15.

В третьем круг турнира Линда Носкова и Клара Таусон сыграют против победительниц встречи между российско-румынской парой Анна Калинская/Сорана Кырстя и норвежско-японским дуэтом Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми.