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Хромачёва и Данилина проиграли в матче второго круга парного разряда турнира в Мадриде

Хромачёва и Данилина проиграли в матче второго круга парного разряда турнира в Мадриде
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Российско-казахстанская пара Ирина Хромачёва/Анна Данилина не смогла выйти в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, уступив чешско-датскому дуэту Линда Носкова/Клара Таусон 6:3, 4:6, 7:10.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 1 10
6 		4 0 7
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Матч продолжался 1 час 10 минут. Победительницы сделали три подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Дуэт Хромачёвой и Данилиной сделал три эйса и две двойных в матче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 15.

В третьем круг турнира Линда Носкова и Клара Таусон сыграют против победительниц встречи между российско-румынской парой Анна Калинская/Сорана Кырстя и норвежско-японским дуэтом Улрикке Эйкери/Эри Ходзуми.

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