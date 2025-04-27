Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, обыграв итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани – 6:1, 6:3.
Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Встреча продолжалась 59 минут. За это время российско-бельгийская пара допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Итальянские теннисистки провели матч без подач навылет и без двойных ошибок. Они реализовали один брейк-пойнт из пяти.
В третьем круге турнира пара Кудерметова/Мертенс сыграет против победительниц встречи между американо-украинским дуэтом Софья Кенин/Людмила Киченок и американо-греческой парой Мэдисон Киз/Мария Саккари.
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