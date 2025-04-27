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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, обыграв итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани – 6:1, 6:3.

Мадрид — парный разряд (ж). 2-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Встреча продолжалась 59 минут. За это время российско-бельгийская пара допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Итальянские теннисистки провели матч без подач навылет и без двойных ошибок. Они реализовали один брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге турнира пара Кудерметова/Мертенс сыграет против победительниц встречи между американо-украинским дуэтом Софья Кенин/Людмила Киченок и американо-греческой парой Мэдисон Киз/Мария Саккари.

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