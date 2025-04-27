Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в третий круг парного разряда турнира в Мадриде, обыграв итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани – 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 59 минут. За это время российско-бельгийская пара допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Итальянские теннисистки провели матч без подач навылет и без двойных ошибок. Они реализовали один брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге турнира пара Кудерметова/Мертенс сыграет против победительниц встречи между американо-украинским дуэтом Софья Кенин/Людмила Киченок и американо-греческой парой Мэдисон Киз/Мария Саккари.