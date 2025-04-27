Потапова — о встрече с Костюк: для меня это обычный теннисный матч

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась своим мнением насчёт соперницы по четвёртому кругу турнира WTA–1000 в Мадриде украинской теннисистки Марты Костюк. Встреча между теннисистками запланирована на 28 апреля.

— Мы ждали в следующем круге российское дерби с Вероникой Кудерметовой, но не получилось. Что скажете о Марте Костюк?

— Она потрясающая спортсменка, у нас с ней были раньше хорошие матчи. Не могу ничего сказать больше — для меня это обычный теннисный матч, и ничего из этого превращать во что-то большее я не собираюсь. Мы здесь, чтобы играть, чтобы показывать красивый теннис для зрителей, и я надеюсь, что нам двоим удастся это сделать.

— А помните последний ваш матч, который был в Индиан-Уэллсе-2024?

— Да-да, конечно помню. На меня сильно повлияли погодные условия, с этим у меня есть проблемы. Я не то что не умею, но мне трудно играть, когда очень холодно и ветрено. То есть кому-то это менее некомфортно, а мне это максимально некомфортно. И в первом сете, к сожалению, у нас был ураган, 5 градусов тепла — я просто не могла себя в кучу собрать. Второй сет был более ровный, я его 5:7 проиграла. К сожалению, да, не сложилось. Но это теннис, и такое происходит.

— Будете готовы к её подаче с руки на ключевых мячах — например, сетболах или матчболах?

— Её право делать всё, что она хочет. Моя задача найти для этого противодействие, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, в матче третьего круга Потапова с трудов взяла верх над 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин – 3:6, 6:4, 7:6.