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Потапова — о встрече с Костюк: для меня это обычный теннисный матч

Потапова — о встрече с Костюк: для меня это обычный теннисный матч
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась своим мнением насчёт соперницы по четвёртому кругу турнира WTA–1000 в Мадриде украинской теннисистки Марты Костюк. Встреча между теннисистками запланирована на 28 апреля.

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Мы ждали в следующем круге российское дерби с Вероникой Кудерметовой, но не получилось. Что скажете о Марте Костюк?
— Она потрясающая спортсменка, у нас с ней были раньше хорошие матчи. Не могу ничего сказать больше — для меня это обычный теннисный матч, и ничего из этого превращать во что-то большее я не собираюсь. Мы здесь, чтобы играть, чтобы показывать красивый теннис для зрителей, и я надеюсь, что нам двоим удастся это сделать.

— А помните последний ваш матч, который был в Индиан-Уэллсе-2024?
— Да-да, конечно помню. На меня сильно повлияли погодные условия, с этим у меня есть проблемы. Я не то что не умею, но мне трудно играть, когда очень холодно и ветрено. То есть кому-то это менее некомфортно, а мне это максимально некомфортно. И в первом сете, к сожалению, у нас был ураган, 5 градусов тепла — я просто не могла себя в кучу собрать. Второй сет был более ровный, я его 5:7 проиграла. К сожалению, да, не сложилось. Но это теннис, и такое происходит.

— Будете готовы к её подаче с руки на ключевых мячах — например, сетболах или матчболах?
— Её право делать всё, что она хочет. Моя задача найти для этого противодействие, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, в матче третьего круга Потапова с трудов взяла верх над 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин – 3:6, 6:4, 7:6.

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