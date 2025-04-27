Вихлянцева: Андрей Рублёв способен переломить ситуацию и вернуться на свой уровень

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на то, что олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-16 мирового рейтинга.

«17-е место Рублёва — стечение обстоятельств. Если у тебя нет хорошего результата, ты опускаешься в рейтинге. Он не защитил свой титул в Мадриде. То же самое произошло с Каспером Руудом, который вылетел из десятки. Каждую неделю рейтинг обновляется. Если не играешь на должном уровне, тебя быстро обходят соперники.

Думаю, Андрей способен переломить ситуацию и вернуться на свой уровень. В этом году Рублёв уже выиграл турнир в Дохе. Хочется, чтобы результаты были ярче, чтобы он мог зацепиться за «Мастерс». Нелегко, когда в команде новый человек в лице Марата Сафина — происходит некая притирка. Всё равно виден промежуточный результат. Да, Андрей сейчас не в числе 16 сеяных, но у него есть возможность вернуться. Мы же видим, что некоторые топы травмированы или проходят допинг-дисквалификацию», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.