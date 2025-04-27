Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 126-ю ракетку мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
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«На тренировке я чувствовал себя хорошо, но в матче всё было по-другому. Тренировочные корты обычно немного отличаются от центрального. Конечно, я немного нервничал, потому что у нас, теннисистов, есть небольшой предрассудок, что чем хуже ты тренируешься перед турниром, тем ярче выступаешь на нём, а чем лучше ты готовишься, тем хуже выступаешь в матчах. Но я преодолел это суеверие, поэтому с нетерпением ждал возможности сыграть так, как готовился. Я доволен своим уровнем», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Брэндоном Накашимой из США. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв.
- 27 апреля 2025
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