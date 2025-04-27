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Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 126-ю ракетку мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«На тренировке я чувствовал себя хорошо, но в матче всё было по-другому. Тренировочные корты обычно немного отличаются от центрального. Конечно, я немного нервничал, потому что у нас, теннисистов, есть небольшой предрассудок, что чем хуже ты тренируешься перед турниром, тем ярче выступаешь на нём, а чем лучше ты готовишься, тем хуже выступаешь в матчах. Но я преодолел это суеверие, поэтому с нетерпением ждал возможности сыграть так, как готовился. Я доволен своим уровнем», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Брэндоном Накашимой из США. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв.

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