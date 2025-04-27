Соболенко — о Бадосе: надеюсь, она скоро будет на 100% готова

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как она отнеслась к тому, что испанской теннисистке Пауле Бадосе пришлось сняться с турнира WTA–1000 в Мадриде.

«Мне очень грустно, что она не может сыграть перед своими болельщиками. Желаю ей как можно скорее восстановиться. Было правильным решением остановиться, чтобы спокойно подготовиться к следующему этапу. Надеюсь, она скоро будет на 100% готова», – приводит слова Соболенко сайт турнира.

Напомним, Бадоса снялась с матча второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой из-за хронической травмы спины. Этот матч должен был стать первым для Бадосы после того, как она снялась с матча третьего круга против филиппинской теннисистки Александры Эалы на турнире WTA–1000 в Майами (США) в марте этого года.