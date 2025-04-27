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«У нас соревнования, кто заработает больше». Девушка Фрица — о своём теннисном блоге

«У нас соревнования, кто заработает больше». Девушка Фрица — о своём теннисном блоге
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Морган Риддл, девушка четвёртой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, рассказала о своём заработке.

«Очень многим людям нравится, что я зарабатываю на теннисе, и нравится следить за карьерой Тейлора. Он всегда поощрял и поддерживал меня в этом. Он хочет, чтобы у нас была семья с двойным доходом. Знаю, что это не лучший способ, но всё же. Сейчас на турнирах «Большого шлема» между нами что-то вроде соревнования, кто заработает больше денег», — приводит слова Риддл TennisUpToDate.

Фриц и Риддл начали свой роман в июне 2020 года, узнав друг друга через приложение для знакомств. До этого Тейлор был женат на американской теннисистке Ракель Педрасе, от брака с которой у него родился сын Джордан. Фриц развёлся с Педрасой в декабре 2019-го, а уже через полгода закрутил роман с моделью и звездой социальных сетей Морган Риддл.

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