«Система дала сбой, мяч был в ауте». Зверев — об инциденте в матче с Давидович-Фокиной

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу применения электронной системы определения аутов на турнире серии «Мастерс» в Мадриде после инцидента, который произошёл с ним в матче третьего круга против испанца Алехандро Давидович-Фокины (2:6, 7:6, 7:6).
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«Думаю, что в системе есть сбой, и она ошиблась. Я поклонник этой системы, но мяч был далеко в ауте. Должна была быть ошибка, и я попросил судью спуститься и проверить это. Я не сошёл с ума. Но будет интересно посмотреть, что будет дальше. Надеюсь, меня не оштрафуют, потому что я уверен, что прав. То, что произошло сегодня, — ненормально, обычно система работает лучше», – сказал Зверев на пресс-конференции после матча.
Напомним, в одном из эпизодов Зверев сфотографировал на свой телефон спорную отметку во время матча и просил судью на вышке спуститься на корт, чтобы посмотреть её, однако его просьба не была удовлетворена. На турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов, и судьи не могут менять решение о попадании мяча. В результате инцидента Александр Зверев получил предупреждение о неспортивном поведении.
- 27 апреля 2025
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