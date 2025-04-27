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Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде после снятия Бонзи

Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде после снятия Бонзи
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Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга он преодолел сопротивление француза Бенжамена Бонзи, который снялся с матча при счёте 4:6, 7:5.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		7
6 		5
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Матч продлился 1 час 36 минут. Фриц за это время сделал шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Его соперник подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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