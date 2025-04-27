Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде после снятия Бонзи
Поделиться
Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга он преодолел сопротивление француза Бенжамена Бонзи, который снялся с матча при счёте 4:6, 7:5.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Матч продлился 1 час 36 минут. Фриц за это время сделал шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Его соперник подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
21:08
-
21:05
-
20:49
-
20:49
-
20:28
-
19:58
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:39
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:09
-
16:03
-
15:50
-
15:34