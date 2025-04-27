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Бублик назвал четверых спортсменов, с которыми сходил бы на ужин

Бублик назвал четверых спортсменов, с которыми сходил бы на ужин
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, с кем бы из спортсменов сходил на ужин.

«Если выбирать из всех, я бы выбрал Сашу Зверева. Давайте возьмём ещё кого-нибудь из футбола, например, Ямаля. Из хоккея я бы взял Овечкина. И взял бы кого-нибудь из баскетбола — Йокича или Дончича, скорее Йокича. Так что Зверев, Ямаль, Овечкин и Йокич», — сказал Бублик в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

В матче третьего круга Бублик обыграл действующего чемпиона турнира, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва — 6:4, 0:6, 6:4. В четвёртом круге турнира он сыграет против победителя встречи между американцем Беном Шелтоном и чехом Якубом Меншиком.

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