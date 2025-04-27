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Андрей Рублёв предположил, кто может побороться за титул «Мастерса» в Мадриде

Андрей Рублёв предположил, кто может побороться за титул «Мастерса» в Мадриде
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможных победителях турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Будет ли в этом сезоне «Мастерса» необычный чемпион с учётом вылета фаворитов? Посмотрим. Здесь ещё осталось много сильных игроков и много хороших имён. Слишком рано что-то говорить», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, Андрей Рублёв покинет топ-10 рейтинга ATP после поражения в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:0, 4:6. Рублёв являлся действующим чемпионом этих соревнований и потеряет 950 рейтинговых очков.

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