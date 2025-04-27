Вероника Кудерметова прокомментировала поражение от Марты Костюк на «Мастерсе» в Мадриде

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В поединке за выход в 1/8 финала она проиграла украинке Марте Костюк (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

— Расскажите про ваш одиночный матч. Такие разные сеты вышли. Что не получилось?

— Да, на самом деле у меня получился очень поздний старт. Наверное, чересчур пыталась торопиться, пыталась сделать что-то экстра и сама допускала очень много невынужденных ошибок. Из-за этого такой счёт, такой сет. Потом попыталась наладить свою игру, опереться на какие-то простые вещи, на базу, и начала играть лучше и лучше. С каждым геймом, мне кажется, уровень игры мой поднимался. В третьем сете не хватило, наверное, чуточку везения, решительности, важных моментов. А так, в целом, да, конечно, не хотелось проигрывать, но в целом я стараюсь найти всё же положительные и позитивные вещи от этого матча, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.