Вероника Кудерметова прокомментировала поражение от Марты Костюк на «Мастерсе» в Мадриде

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В поединке за выход в 1/8 финала она проиграла украинке Марте Костюк (36-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
— Расскажите про ваш одиночный матч. Такие разные сеты вышли. Что не получилось?
— Да, на самом деле у меня получился очень поздний старт. Наверное, чересчур пыталась торопиться, пыталась сделать что-то экстра и сама допускала очень много невынужденных ошибок. Из-за этого такой счёт, такой сет. Потом попыталась наладить свою игру, опереться на какие-то простые вещи, на базу, и начала играть лучше и лучше. С каждым геймом, мне кажется, уровень игры мой поднимался. В третьем сете не хватило, наверное, чуточку везения, решительности, важных моментов. А так, в целом, да, конечно, не хотелось проигрывать, но в целом я стараюсь найти всё же положительные и позитивные вещи от этого матча, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 27 апреля 2025
-
22:39
-
22:13
-
21:54
-
21:44
-
21:24
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:49
-
20:49
-
20:28
-
19:58
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:39
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:49