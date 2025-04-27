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Кудерметова поделилась впечатлениями от турнира WTA-1000 в Мадриде

Кудерметова поделилась впечатлениями от турнира WTA-1000 в Мадриде
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52-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями от турнира WTA-1000 в Мадриде.

— Какие в целом у вас остались впечатления о турнире?
— От турнира хорошие, положительные эмоции. Да, выиграла два матча в одиночке, в паре продолжаю выступать, поэтому чувствую себя комфортно. Здесь нравится всё. Поэтому пока что всё положительно. Неправильно сказала, пока что всё приемлемо, позитивно.

— Как погода, как условия на корте сегодня были для вас?
— Погода хорошая, не слишком жаркая, тёплая, комфортная погода. Я все матчи до этого на этих кортах играла, поэтому я уже привыкла, чувствую себя нормально. Хорошо, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Кудерметова уступила в третьем круге турнира в Мадриде украинке Марте Костюк – 0:6, 6:4, 4:6.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 4
6 		4 6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Кудерметова продолжает выступать в парном разряде турнира вместе с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. В матче второго круга они обыграли итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани – 6:1, 6:3 и вышли в третий круг, где сыграют против американо-украинской пары Софья Кенин/Людмила Киченок.

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