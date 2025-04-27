52-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями от турнира WTA-1000 в Мадриде.

— Какие в целом у вас остались впечатления о турнире?

— От турнира хорошие, положительные эмоции. Да, выиграла два матча в одиночке, в паре продолжаю выступать, поэтому чувствую себя комфортно. Здесь нравится всё. Поэтому пока что всё положительно. Неправильно сказала, пока что всё приемлемо, позитивно.

— Как погода, как условия на корте сегодня были для вас?

— Погода хорошая, не слишком жаркая, тёплая, комфортная погода. Я все матчи до этого на этих кортах играла, поэтому я уже привыкла, чувствую себя нормально. Хорошо, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Кудерметова уступила в третьем круге турнира в Мадриде украинке Марте Костюк – 0:6, 6:4, 4:6.

Кудерметова продолжает выступать в парном разряде турнира вместе с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. В матче второго круга они обыграли итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани – 6:1, 6:3 и вышли в третий круг, где сыграют против американо-украинской пары Софья Кенин/Людмила Киченок.