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Медведев: когда у меня всё получается, я в принципе топ-игрок и часто выигрываю

Медведев: когда у меня всё получается, я в принципе топ-игрок и часто выигрываю
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 126-ю ракетку мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

— Даниил, что было важным в матче? Показалось, что вы с хорошим настроением вышли на корт. Как себя настраивали? И что сыграло главную роль в победе?
— Да, я очень хорошо здесь тренировался. Но матчи и тренировки — это, понятное дело, разные вещи. Разная атмосфера, разные даже корты — центральный, на котором я сегодня играл. Поэтому я рад, что у меня получилось то, что я делал на тренировках — привнести в матч что-то новое, агрессивно играть, хорошо подавать, давить на соперника. Он ещё как раз применяет такой защитный стиль. То есть я и к сетке где-то выходил, где-то укорачивал хорошо, то есть всё, что хотел показать — получилось. Ну и когда у меня это получается, я в принципе топ-игрок и часто выигрываю, поэтому надеюсь, что буду продолжать или ещё лучше, или хотя бы так же, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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