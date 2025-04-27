10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою сетку на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

— Так получилось, что в сетке к этому моменту вы остались единственным чемпионом ТБШ. Все остальные уже проиграли. Что это вам даёт — больше свободы, ответственности, давления?

— Нет, если честно, уже столько подобных турниров в своей жизни сыграл. Если ты хочешь выиграть турнир, надо побеждать всех. И иногда бывает так, что ты играешь с Новаком в финале, когда он в своём прайме или не прайме, но выигрывает много турниров. Иногда ты играешь с Рафой, иногда, может, с кем-то другим. И если говорить, скажем так, про предматчевые расклады, то, может, это как бы что-то меняет, но всё равно это матч за матчем. Каждый матч нужно играть хорошо. Часто ты можешь проиграть людям, которых нет в 150, а можешь проиграть первому в мире. Поэтому сетка, наверное, действительно может чуть больше открыта, чем когда-то на других турнирах. Но каждый матч имеет значение и нужно просто играть хорошо, и тогда будут шансы победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.