Якуб Меншик обыграл Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. В матче третьего круга он обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
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Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч продлился 1 час 7 минут. Шелтон за это время сделал пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Меншик подал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
В 1/8 финала турнира в Мадриде Меншик сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.
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