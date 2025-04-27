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«Он показывает лучший теннис в своей жизни». Зверев — о победе над Давидович-Фокиной

«Он показывает лучший теннис в своей жизни». Зверев — о победе над Давидович-Фокиной
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он в трёх сетах обыграл Алехандро Давидович-Фокину из Испании. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7 7
6 		6 3 6 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«В первом сете я показал не лучший теннис, но это спорт, и всё может быстро измениться. Я проиграл сет, и мне пришлось бороться. Очень доволен победой. Алехандро показывает невероятный теннис, лучший в своей жизни, так что я рад, что всё удачно закончилось», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В сезоне-2025 28-летний Зверев выиграл один титул. Он стал победителем грунтового турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия). Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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