«Это ненормально». Давидович-Фокина — об ошибке электронной системы в матче со Зверевым

29-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказал своё мнение по поводу инцидента, произошедшего в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде против немца Александра Зверева (6:2, 6:7, 6:7). Во время встречи произошла спорная ситуация с электронной системой определения аутов.
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«Когда я посмотрел на мяч с другой стороны, это была явная ошибка. Не могу понять, как его посчитали в игре. Я согласен со Зверевым, что систему нужно изменить. Это ненормально», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции после матча.
Напомним, на турнире в Мадриде работает автоматическая система определения аутов и судьи не могут менять решение о попадании мяча. В одном из эпизодов матча мяч попал в аут, однако система засчитала его попадание в корт. Зверев просил судью на вышке спуститься на корт, чтобы посмотреть, однако его просьба не была удовлетворена. После чего Зверев сфотографировал на свой телефон спорную отметку и получил за это предупреждение о неспортивном поведении.
- 27 апреля 2025
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