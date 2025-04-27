Якуб Меншик оценил победу над Шелтоном на «Мастерсе» в Мадриде
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23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. В матче третьего круга он обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
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Якуб Меншик
Я. Меншик
«Сегодня был хороший день в офисе. Знаю, что Бен может подавать намного лучше, но на такой высоте его всегда сложно обыграть. Я знал, что он чувствует себя не очень хорошо. Но всё равно старался показать свой лучший теннис, и это было ключевым моментом. Рад, что одержал победу», — сказал Меншик после матча.
В 1/8 финала турнира в Мадриде Меншик сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.
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