Якуб Меншик оценил победу над Шелтоном на «Мастерсе» в Мадриде

23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. В матче третьего круга он обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Сегодня был хороший день в офисе. Знаю, что Бен может подавать намного лучше, но на такой высоте его всегда сложно обыграть. Я знал, что он чувствует себя не очень хорошо. Но всё равно старался показать свой лучший теннис, и это было ключевым моментом. Рад, что одержал победу», — сказал Меншик после матча.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Меншик сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.