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«Я не давала ей дышать». Саккари — о победе над Паолини в Мадриде

«Я не давала ей дышать». Саккари — о победе над Паолини в Мадриде
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82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала выход в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она разгромила итальянку Жасмин Паолини, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 6:2, 6:1.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Я чётко представляла, что мне нужно делать на корте. Просто вышла и выполнила своё дело идеально. Я не давала ей возможности дышать. Это была моя цель. Думаю, что матч был довольно неплохим. Я знала, что должна, как мы говорим, доверять процессу. Верить, что это произойдёт. Это большой шаг вперёд, и я хочу оставаться скромной в своих ожиданиях», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Мария Саккари сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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