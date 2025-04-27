«Я не давала ей дышать». Саккари — о победе над Паолини в Мадриде
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82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала выход в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она разгромила итальянку Жасмин Паолини, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 6:2, 6:1.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Я чётко представляла, что мне нужно делать на корте. Просто вышла и выполнила своё дело идеально. Я не давала ей возможности дышать. Это была моя цель. Думаю, что матч был довольно неплохим. Я знала, что должна, как мы говорим, доверять процессу. Верить, что это произойдёт. Это большой шаг вперёд, и я хочу оставаться скромной в своих ожиданиях», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Мария Саккари сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
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